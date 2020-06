Donald Trump a sèchement contesté la remise en cause de la saison de football américain (NFL) à l'automne à cause du coronavirus, exprimée par l'immunologiste Anthony Fauci, assurant vendredi que la ligue allait la démarrer en toute sécurité.

«Tony Fauci n'a rien à voir avec le foot américain. La NFL prévoit une ouverture de saison très sûre et contrôlée», a tweeté le président américain.

Tony Fauci has nothing to do with NFL Football. They are planning a very safe and controlled opening. However, if they don’t stand for our National Anthem and our Great American Flag, I won’t be watching!!!