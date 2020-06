Le gouverneur de Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de six autres comtés de cet État du Sud-Ouest américain qui connaît un rebond de la pandémie de nouveau coronavirus.

«En raison de la hausse des cas de Covid-19, la Californie ordonne aux bars de fermer à Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin et Tulare», a tweeté le démocrate Gavin Newsom, en «conseillant» à huit autres comtés, dont celui de la capitale de l’État Sacramento, de faire de même.

NEW: Due to the rising spread of #COVID19, CA is ordering bars to close in Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, and Tulare, while recommending they close in Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus, & Ventura.