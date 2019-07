L'ancien patron du comité olympique américain (USOC) Scott Blackmun, sévèrement critiqué pour la gestion de l'«affaire Nassar» portant sur des abus sexuels, a reçu 2,4 millions de dollars d'indemnité de départ, selon des documents officiels publiés mercredi.

Scott Blackmun a présenté sa démission en février 2018, environ un mois après la condamnation à la prison à vie de Larry Nassar, médecin de l'équipe américaine de gymnastique féminine, reconnu coupable d'agressions sexuelles sur plus de 250 athlètes, dont plusieurs membres des équipes olympiques de 2012 à 2016.

Dissimulation de l'affaire Nassar

Un rapport indépendant commandé par USOC accable Scott Blackmun pour son rôle dans ce scandale.

Selon ce rapport, Blackmun et d'autres responsables n'ont pas réagi avec célérité quand ils ont été informés des allégations à l'adresse de Nassar, en dissimulant les délits du médecin jusqu'au moment où le scandale a éclaté au grand jour en 2016.

Blackmun avait dit aux enquêteurs avoir alerté le département de l'USOC en charge des cas d'abus sexuels dès qu'il avait été informé en juillet 2015. Cependant, les enquêteurs ont conclu ultérieurement qu'il n'avait rien fait. Le montant de son identité de départ a été rendu public mercredi.

La nouvelle patronne du comité olympique Susanne Lyons a dit notamment que ce montant prenait en compte «les graves problèmes de santé» de Scott Blackmun. Ce dernier a quitté ses fonctions sous le feu des critiques, après avoir révélé souffrir d'un cancer de la prostate.

