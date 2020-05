Des heurts ont opposé dimanche dans le centre de Sao Paulo plusieurs centaines de partisans et d'adversaires du président brésilien Jair Bolsonaro, malgré l'intervention de la police.

Les violences ont éclaté entre les participants à une manifestation convoquée «contre le fascisme» et des partisans du président d'extrême droite venus protester contre les mesures de confinement décidées par de nombreux gouverneurs des Etats brésiliens contre l'avis de Jair Bolsonaro.

Quelque 500 manifestants vêtus de noir, rassemblés sous le slogan «Nous sommes pour la démocratie» et portant souvent des masques de protection contre le coronavirus, se sont trouvés sur l'Avenida Paulista, dans le centre de Sao Paulo, en même temps qu'un rassemblement de plusieurs centaines de partisans de Jair Bolsonaro, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Grim scenes of violence in a time of coronavirus now playing out as police advance on anti-Bolsonaro football fans in São Paulo pic.twitter.com/CWygZZMhlx