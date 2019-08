Des centaines de femmes – et d'hommes – ont tombé le haut dimanche 25 août aux Etats-Unis à l'occasion du «Go Topless Day». Le but étant de revendiquer le droit des femmes de se promener seins nus dans certains endroits publics, comme les plages et les parcs, à l’égal des hommes.

Des manifestations ont eu lieu à Venice Beach, en Californie, ou à Denver, dans le Colorado. À New York, même si la pratique est autorisée dans la rue depuis 1992, la police se fait régulièrement taper sur les doigts pour avoir remis à l'ordre celles qui pratiquent le topless.

Le rassemblement organisé à l’initiative de l’association Go Topless a lieu le dimanche le plus proche de 26 août, jour de l’obtention du droit de vote des Américaines en 1920.