Une trentaine d'employés d'une mine de potasse du centre du Canada ont été secourus mercredi en fin de journée après être restés bloqués sous terre pendant plus de 24 heures suite à un incident de maintenance, a annoncé le producteur Nutrien.

L'incident était survenu mardi à la mine Cory, située au sud-ouest de Saskatoon --province du Saskatchewan, dans les prairies du centre du Canada-- au cours d'une relève de personnel, pendant les opérations de «maintenance estivale» au fond de la mine, située à environ un kilomètre sous terre.

Les 34 ouvriers d'entretien ont passé plus de 24 heures coincés au fond de la mine, mais ils disposaient de réserve d'eau et de nourriture suffisante et leur sécurité n'était pas menacée, selon Nutrien, ex-Potash-Corp, premier producteur mondial de potasse. «Nous pouvons confirmer que les 34 employés ont été ramenés sains et saufs à la surface de notre site de Cory», a annoncé dans la soirée le porte-parole.

Les ouvriers avaient été piégés après la panne d'un monte-charge lors d'une opération de maintenance. «Le monte-charge de service a arrêté de fonctionner» et il s'agit «seulement de le remettre en état de marche d'une manière sûre», avait expliqué le porte-parole de la compagnie minière mardi après-midi. (afp/nxp)