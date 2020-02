Les dépenses publicitaires pour les primaires américaines ont franchi la barre du milliard de dollars, une somme «inégalée» dont la moitié peut être imputée au seul Michael Bloomberg, selon la société Advertising analytics.

Neuvième homme le plus riche du monde en 2019, le candidat à l'investiture démocrate a dépensé 539 millions de dollars en spots télévisés et radiophoniques, mais aussi en publicités numériques depuis le lancement de sa campagne le 25 novembre.

Super Tuesday will mark the 100th day of our campaign. In those 100 days, we’ve been mobilizing the country and building a movement to defeat Trump. To defeat him, we have to win Tuesday. And we can’t win without you. Join us and help us #GetItDone : https://t.co/mU9JOCELxQ pic.twitter.com/WF15zTmJw3

Alors qu'il reste quatre mois avant la convention démocrate, il a déjà largement dépassé le record établi par le président démocrate Barack Obama lors de sa campagne de réélection en 2012 (338,2 millions), souligne Advertising analytics.

L'ex-maire de New York puise dans ses quelque 60 milliards de dollars de fortune personnelle pour financer ses publicités, ce qui lui vaut de vifs reproches de la part de ses concurrents. Un autre milliardaire, Tom Steyer, contribue à cette surenchère, avec 186,1 millions de dollars dépensés à ce jour.

Sans disposer de leurs ressources, le sénateur socialiste Bernie Sanders a manifesté une capacité «prodigieuse» à lever des fonds auprès de militants de base et a pu diffuser des spots avant ses adversaires, note la société spécialisée.

This campaign is not just about me.



It's about building a new generation of voters, activists and leaders everywhere.



That's how we win California, that's how we win the primary, that's how we beat Trump, that's how we transform the country. pic.twitter.com/1zAad0Tkb4