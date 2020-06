À travers des rassemblements festifs ou des défilés, des milliers d’Américains ont commémoré vendredi le 155e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, dans un contexte de tensions et de prise de conscience des discriminations et du racisme subis par la communauté noire.

Les célébrations du «Juneteenth» (contraction de juin et de 19 en anglais), ce jour de 1865 où les derniers esclaves ont été libérés au Texas, ont été exaltées par le mouvement de colère qui secoue le pays après la mort de plusieurs Afro-Américains aux mains de la police.

«Je suis une femme noire, je vis dans ce pays depuis 20 ans et je suis là pour dire que les vies noires comptent, celles de mes enfants et de mes frères, pour que l’on puisse vivre dans un pays sûr», confie à l’AFP Tabatha Bernard, 38 ans et originaire de Trinidad-et-Tobago, dans l’imposant cortège de New York.

Enseigner l’histoire

À Washington, les protestations dénonçant «le racisme, l’oppression et les violences policières» se sont d’abord concentrées autour du monument en mémoire à Martin Luther King à l’appel des professionnels des clubs locaux de basket-ball.

Près de la Maison Blanche, la manifestation était festive sur la nouvellement baptisée «Black Lives Matter Plaza» où plusieurs centaines de personnes ont dansé au son de la Go-Go Music avant de défiler dans les rues du centre-ville.

«On ne pourra pas éliminer tous les policiers racistes, nous voulons en virer la majorité et leur faire rendre des comptes», explique à l’AFP Joshua Hager, 29 ans. Sa compagne, Yamina BenKreira, souhaite que l’histoire des Afro-Américains soit mieux enseignée pour que les jeunes «prennent conscience» des discriminations.

Les appels se sont multipliés ces dernières semaines pour le déboulonnage de monuments à la gloire de soldats confédérés lors de la Guerre de Sécession (1861-1865), qui pullulent dans le sud du pays, et certains ont été mis à terre.

Aux racines de ce mouvement qui agite l’Amérique: la mort de George Floyd, Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc qui l’avait arrêté fin mai à Minneapolis. Des manifestations monstres, parfois émaillées de violences, pour dénoncer les injustices raciales ont continué après la mort d’un autre Afro-Américain, Rayshard Brooks par la police d’Atlanta le 12 juin.

Comme à Minneapolis, le policier en cause a été limogé puis inculpé de meurtre. Dans une autre affaire, la mairie de Louisville, dans le Kentucky, a annoncé le licenciement d’un policier impliqué dans la mort d’une infirmière noire, Breonna Taylor, tuée dans son appartement en mars.

«Amusez-vous bien»

S'il a dénoncé les morts de George Floyd et Rayshard Brooks, Donald Trump a surtout concentré ses prises de parole sur les manifestants, appelant régulièrement à «la loi et l’ordre».

Le milliardaire républicain organise samedi un grand meeting de campagne à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il avait suscité l’indignation en choisissant la date symbolique du 19 juin et a dû le reporter au lendemain. La ville reste hantée par le souvenir d’une des pires émeutes raciales de l’histoire, où jusqu’à 300 Afro-Américains ont été massacrés par une foule blanche, en 1921.

Craignant des débordements alors que plus de 100’000 personnes sont attendues dans la ville de 650’000 habitants, le maire avait décrété un couvre-feu partiel jusqu’à dimanche mais le président a obtenu son annulation. «Amusez-vous bien», a-t-il écrit sur Twitter à ses «nombreux partisans».

À la veille de ce meeting, lors duquel Donald Trump espère donner un nouvel élan à sa campagne, le «Juneteenth» a donné lieu à une fête de rue familiale.

«C’est important que tout le monde connaisse la signification du «Juneteenth» et le massacre de Tulsa, qui sont des événements importants dans l’histoire américaine», estime Chris, homme noir de 30 ans. Il salue ironiquement Donald Trump, qui affirme avoir rendu cette commémoration «très célèbre». «Aucun de ses partisans ne peut prétendre ignorer le passé raciste de sa grande Amérique», dit-il.

Soixante ans après le mouvement pour les droits civiques, la minorité noire (13% de la population) reste la grande oubliée de la prospérité. Plus pauvre et en moins bonne santé, elle est sous-représentée au niveau politique et surreprésentée dans les prisons. La crise du coronavirus et l’arrêt de l’économie ont provoqué une hausse du chômage pour les Noirs américains qui, en occupant de nombreux emplois jugés essentiels, sont plus exposés que les autres au Covid-19. (afp/nxp)