Aux prises avec de profondes crises, assailli de critiques et en baisse dans les sondages, Donald Trump tente la relance samedi avec un pari risqué: retrouver devant des dizaines de milliers de personnes les estrades qu’il aime tant, pour son premier meeting de campagne à l’ère du coronavirus.

«Ma campagne n’a pas encore commencé. Elle démarre samedi soir, dans l’Oklahoma», a tweeté le président américain, qui briguera un deuxième mandat lors de la présidentielle du 3 novembre.

Big crowds and lines already forming in Tulsa. My campaign hasn’t started yet. It starts on Saturday night in Oklahoma!