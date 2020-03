L'Opéra de Los Angeles a annoncé mardi juger «crédibles» les accusations de «comportement inapproprié» à l'encontre de la star du chant lyrique Placido Domingo, suite à une enquête commanditée par l'institution californienne.

L'Opéra avait loué les services d'enquêteurs privés indépendants pour examiner les plaintes portées contre l'artiste espagnol. Ces derniers ont conclu que «le niveau de gêne exprimé par les femmes était variable» mais que tous les témoignages convergeaient, les plus sérieux faisant état de «traumatismes importants».

Devant le scandale, et dans la foulée du mouvement #MeToo, le chanteur de 79 ans avait renoncé l'automne dernier au poste de directeur général de l'Opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003.

Placido Domingo, qui fut aussi directeur artistique puis général de l'Opéra national de Washington, est accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes aux Etats-Unis, pour des faits remontant jusqu'aux années 1980. Selon des enquêtes publiées en août et septembre par l'agence Associated Press, elles l'accusent d'attouchements, de baisers forcés et remarques déplacées, et d'avoir nui à leur carrière en cas de refus.

«Certaines personnes ont affirmé qu'elles avaient renoncé à signaler les comportements de Placido Domingo en raison de son importance et de son influence», écrivent les enquêteurs d'un cabinet de juristes dans leurs conclusions.

44 personnes entendues

Au total, ils ont entendu 44 personnes, dont dix victimes présumées, la direction de l'Opéra et Placido Domingo lui-même. Les faits reprochés à l'artiste sont compris entre 1986, date de sa nomination en tant que conseiller artistique, et son départ de l'institution en octobre 2019.

Les enquêteurs du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher soulignent que Placido Domingo a coopéré avec eux et a témoigné de son plein gré, continuant à démentir tout attouchement ou agression et assurant que toutes ses relations avec les femmes avaient été consensuelles. «Gibson Dunn l'a souvent trouvé sincère dans ses protestations mais certaines d'entre elles ont été jugées moins crédibles ou peu éclairées», écrivent-ils dans leur résumé d'enquête.

Placido Domingo a demandé pardon fin février aux femmes l'ayant accusé, avant de préciser deux jours plus tard qu'il rejetait toujours cependant les accusations de harcèlement qui le visent.

Une autre enquête indépendante - commanditée par le syndicat américain des artistes d'opéra - avait déjà conclu que le ténor, devenu baryton avec l'âge, avait eu par le passé «un comportement inapproprié, allant du flirt aux avances sexuelles, au sein et à l'extérieur de son lieu de travail».

Déchu aux Etats-Unis, Placido Domingo a également renoncé récemment à chanter au Royal Opera House de Londres et en Espagne, son pays natal. (afp/nxp)