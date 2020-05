La décision de lancer ou non le premier vol habité de la société américaine SpaceX ce samedi sera prise le matin même (heure américaine), après observation de la météo, a annoncé vendredi le patron de la NASA.

Par crainte de la foudre, la première tentative du lancement de la capsule Crew Dragon en direction de la Station spatiale internationale (ISS) avec deux astronautes à bord avait été annulée mercredi, seulement 17 minutes avant l’heure prévue du décollage.

«Aucune décision sur la météo n’a encore été prise pour le vol d’essai de samedi du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. Nous réévaluerons la situation demain matin», a tweeté Jim Bridenstine, le chef de la NASA.

No decision on weather right now for Saturday’s test flight of @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft. Will reassess in the morning. #LaunchAmerica