Le président américain Donald Trump a appelé dimanche matin des femmes parlementaires démocrates à «retourner» d'où elles venaient, s'attirant de vives critiques de responsables de ce parti qui l'ont qualifié de «raciste» et xénophobe.

«Tellement intéressant de voir les élues progressistes démocrates du Congrès (...) désormais dire haut et fort et de manière perfide à la population des Etats-Unis, la plus grande et la plus puissante nation de la Terre, comment notre gouvernement doit être dirigé», a tweeté le président, estimant que ces élues étaient «originaires de pays dont les gouvernements sont dans une situation totalement catastrophique, les pires, plus corrompus et ineptes au monde (si même ils possèdent un gouvernement qui fonctionne)». «Pourquoi ne retournent-elles pas dans ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent pour aider à les réparer», a poursuivi le milliardaire républicain, sans donner de nom.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

Il faisait très vraisemblablement référence à de jeunes élues du Congrès comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts ou encore Rashida Tlaib du Michigan. Et d'ajouter: «Et ensuite elles reviennent et nous montrent comment il faut faire». «Ces endroits ont vraiment besoin de votre aide, il faut y aller vite. Je suis sûr que Nancy Pelosi sera très contente de trouver rapidement des voyages gratuits», a-t-il relevé.

La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a justement été l'une des premières à réagir à cette série de longs tweets. «Je rejette les commentaires xénophobes de @realDonaldTrump qui sont destinés à diviser notre nation», a-t-elle tweeté, dénonçant une «attaque» de la part du président.

I reject @realDonaldTrump’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids - #FamiliesBelongTogether! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 juillet 2019

«C'est un tweet raciste», a affirmé le démocrate Ben Ray Lujan, l'un des plus hauts responsables hispaniques du Congrès. «Il s'agit de citoyennes américaines élues par les électeurs des Etats-Unis d'Amérique».

Mme Ocasio-Cortez, née à New York, a des origines de Porto Rico qui est un territoire américain. Mme Omar est arrivée aux Etats-Unis en tant que réfugiée de Somalie lorsqu'elle était mineure. Et Mme Tlaib est la première Américaine d'origine palestinienne à siéger au Congrès.

«M. le président, le pays dont je "viens" (...) est les Etats-Unis», a tweeté Mme Ocasio-Cortez.

Mr. President, the country I “come from,” & the country we all swear to, is the United States.



But given how you’ve destroyed our border with inhumane camps, all at a benefit to you & the corps who profit off them, you are absolutely right about the corruption laid at your feet. https://t.co/HLKQCotR8T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 juillet 2019

«En tant que membres du Congrès, le seul pays pour lequel nous prêtons serment est les Etats-Unis», a enchéri Mme Omar.

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) 14 juillet 2019

«Je lutte contre la corruption dans NOTRE pays», a insisté de son côté Mme Tlaib, accusant Donald Trump d'attaquer de façon «dégradante» les populations issues de l'immigration. «C'est à CELA que ressemble le racisme. NOUS sommes ce à quoi ressemble la démocratie», a renchéri Ayanna Pressley sur Twitter.

THIS is what racism looks like. WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere. Except back to DC to fight for the families you marginalize and vilify everyday. pic.twitter.com/vYzoxCgN0X — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) 14 juillet 2019

Plusieurs candidats à l'investiture démocrate dans la course à la Maison Blanche ont également critiqué le président américain. «Le racisme et la xénophobie n'ont pas leur place en Amérique», a tweeté l'ancien vice-président Joe Biden.

America’s strength is and has always been rooted in our diversity. But President Trump continues to spew hateful rhetoric, sow division, and stoke racial tensions for his own political gain.



Let's be clear: Racism and xenophobia have no place in America. https://t.co/Gtcx96uZhd — Joe Biden (@JoeBiden) 14 juillet 2019

La sénatrice Elisabeth Warren a condamné «une attaque raciste et xénophobe» et la sénatrice Kamala Harris a tweeté: «nommons l'attaque raciste du président exactement par ce qu'elle est: anti-américaine».

Let's call the president’s racist attack exactly what it is: un-American. pic.twitter.com/fDeC5ka01F — Kamala Harris (@KamalaHarris) 14 juillet 2019

Ce n'est pas la première fois que le président fait des commentaires controversés en la matière. Selon des propos rapportés début 2018, il a qualifié de «pays de merde» plusieurs nations notamment d'Afrique. Il évoque aussi régulièrement ce qu'il appelle une «invasion» d'immigrés clandestins. (afp/nxp)