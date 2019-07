Si les migrants clandestins ne sont «pas contents» de leurs conditions de rétention aux Etats-Unis, il faut leur dire de ne pas venir, a lancé mercredi Donald Trump, après la publication par son administration d'un rapport sévère sur leur situation.

Ce rapport de l'Inspection générale du ministère américain de la Sécurité intérieure, qui chapeaute la police aux frontières, admet que la surpopulation et l'insécurité dans plusieurs centres de rétention au Texas présentent un risque pour les migrants clandestins. Le texte évoque notamment le manque d'accès à des douches, des repas chauds ou des vêtements de rechange, et la détention prolongée des migrants.

«Si les immigrants illégaux ne sont pas contents de leurs conditions dans les centres de rétention construits ou rénovés rapidement, dites-leur simplement de ne pas venir. Tous les problèmes seront résolus!», a tweeté le président républicain. «Beaucoup de ces étrangers clandestins vivent maintenant bien mieux que là d'où ils viennent, et dans des conditions bien plus sûres», a-t-il ajouté.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!