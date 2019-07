Donald Trump a poursuivi lundi ses attaques aux accents xénophobes contre des élues de «la gauche radicale». Il a suscité un tollé chez les démocrates et un silence gêné dans le camp républicain face à des propos en rupture avec la tradition politique américaine.

A l'approche de la présidentielle de 2020, le président américain semble plus déterminé que jamais à souffler sur les flammes des tensions raciales. Il veut ainsi galvaniser sa base électorale - très majoritairement blanche - mais aussi jouer des divisions chez ses adversaires politiques.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 juillet 2019

Après avoir appelé ce weekend des élues démocrates de couleur à «retourner» dans leur pays d'origine -alors même que plusieurs de celles visées sont nées aux Etats-Unis- le milliardaire républicain a appelé ces dernières à demander pardon à l'Amérique pour leurs «propos horribles et répugnants».

Mr. President, the country I “come from,” & the country we all swear to, is the United States.



But given how you’ve destroyed our border with inhumane camps, all at a benefit to you & the corps who profit off them, you are absolutely right about the corruption laid at your feet. https://t.co/HLKQCotR8T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 juillet 2019

«Marque de fabrique des suprémacistes»

Dans le camp démocrate, les tweets des dernières 48 heures ont suscité un véritable tollé. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a vivement dénoncé des commentaires «xénophobes» visant à «diviser notre nation».

«Il est important de noter que les mots du président hier (dimanche), qui a dit à quatre élues américaines 'rentrez dans votre pays', sont la marque de fabrique des suprémacistes blancs», a souligné Alexandria Ocasio-Cortez. Cette élue était clairement visée par les tweets présidentiels.

«Trump entraîne sans complexe le parti républicain dans des positions ouvertement racistes, et cela devrait inquiéter tous les Américains», a ajouté l'élue née à New York.

«Calcul froid et cynique»

La stratégie politique du locataire de le Maison Blanche est claire: enfoncer des coins dans la famille démocrate, traversée de tensions.

S'il ne cite aucun nom, le président américain fait clairement référence à quatre jeunes élues du Congrès qui se situent sur l'aile gauche du parti et dont les désaccords avec Nancy Pelosi alimentent régulièrement la chronique à Washington: Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts ou encore Rashida Tlaib du Michigan.

«Avec cette sortie délibérément raciste, Donald Trump cherche à rendre les personnes ciblées plus visibles, à pousser les démocrates à les défendre et à en faire des emblèmes du parti tout entier», souligne David Axelrod, ancien proche conseiller de Barack Obama. «C'est un calcul froid et cynique», ajoute-t-il.

«Une bande de communistes»

«Nous savons tous que Alexandria Ocasio-Cortez et compagnie sont une bande de communistes», a lancé sur Fox News le sénateur républicain Lindsey Graham, désormais très proche de M. Trump après avoir été l'un de ses plus farouches détracteurs. «Elles sont antisémites, elles sont anti-Amérique», a-t-il ajouté dans une longue tirade tweetée quelques minutes plus tard par Donald Trump.

Si Lindsey Graham a apporté un soutien remarqué au président américain, aucun ténor républicain n'est sorti du bois pour condamner les tweets dans lesquels il suggérait à des élues du Congrès de retourner dans «ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent».

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) 14 juillet 2019

Pour l'éditorialiste conservateur Bill Kristol, farouchement anti-Trump, le devenir du parti démocrate est inquiétant mais certains de ses leaders démocrates essayent au moins «de repousser les extrêmes». «Il n'est malheureusement pas possible de dire la même chose des leaders du parti républicain», déplore-t-il.

Une réaction, venue de l'autre côté de l'Atlantique, a retenu l'attention lundi dans la capitale fédérale américaine: celle de la Première ministre britannique Theresa May, sur le départ, qui a jugé «totalement inacceptables» les propos du président de la première puissance mondiale.

THIS is what racism looks like. WE are what democracy looks like. And we’re not going anywhere. Except back to DC to fight for the families you marginalize and vilify everyday. pic.twitter.com/vYzoxCgN0X — Ayanna Pressley (@AyannaPressley) 14 juillet 2019

America’s strength is and has always been rooted in our diversity. But President Trump continues to spew hateful rhetoric, sow division, and stoke racial tensions for his own political gain.



Let's be clear: Racism and xenophobia have no place in America. https://t.co/Gtcx96uZhd — Joe Biden (@JoeBiden) 14 juillet 2019

Let's call the president’s racist attack exactly what it is: un-American. pic.twitter.com/fDeC5ka01F — Kamala Harris (@KamalaHarris) 14 juillet 2019

(ATS/nxp)