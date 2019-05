Donald Trump a annoncé mardi la nomination d'une ancienne ambassadrice et femme d'affaires de l'Arizona, Barbara Barrett, à la tête de l'US Air Force.

Si sa candidature est confirmée par le Congrès, Mme Barrett, 68 ans, succèdera à une autre femme, Heather Wilson, au poste de ministre-adjointe de la Défense chargée de l'armée de l'air. «Elle sera excellente» à ce poste a souligné le président américain dans un tweet.

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin