Pour les amis qui l'ont connu adolescent à Houston, George Floyd était un farceur au coeur sur la main, un géant sportif qui veillait sur les plus jeunes. Élevé dans la grande ville texane de Houston, George Floyd était bien connu dans son quartier du Third Ward, historiquement habité par une majorité de Noirs américains, où il avait grandi et étudié.

Le nom de l'Afro-américain de 46 ans a fait le tour du monde après la diffusion de son calvaire sous le genou d'un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, où il vivait depuis 2014. Vêtu d'un t-shirt rouge arborant «George Floyd» et sa dernière phrase «Je ne peux pas respirer», Mallory Jackson dit n'avoir pas beaucoup mangé ni dormi depuis sa mort: «Tu vois un de tes amis à la télévision pour toutes les mauvaises raisons et tu sais que tu ne pourras plus le voir. C'est ignoble».

«Ce n'était pas une brute.»

Mallory et George s'étaient rencontrés pour la première fois pendant un cours d'anglais au collège. «On créait des rythmes en classe et je tapais sur le bureau», se souvient l'homme noir âgé de 44 ans qui travaille désormais dans les assurances. George Floyd «a commencé à faire du freestyle et j'ai arrêté, et il était en mode «Non, non, reprends le rythme!».

«Sa taille imposait le respect, mais ce n'était pas une brute ou rien de ce genre. Il n'était pas méchant», ajoute Mallory Jackson, debout dans la cour du lycée Jack Yates où les deux amis ont étudié. «Il était toujours dans son rôle de grand frère». «Il adorait le Third Ward», décrit Mallory. «Il voulait que tout le monde autour de lui s'améliore. Il est même parti parce qu'il voulait une meilleure opportunité», pour montrer l'exemple à son entourage, assure-t-il.

En 2015, ce quartier de Houston comptait 60% d'Afro-américains contre 23% dans le reste de la ville, selon les chiffres du recensement. Le revenu médian des ménages y est presque deux fois plus bas qu'ailleurs dans Houston. Ces derniers jours, une foule de curieux s'est rendue dans le Third Ward pour rendre hommage à M. Floyd, célébré par une fresque à deux pas des petits immeubles en brique rouge. On y voit son visage encadré par deux ailes d'ange, avec la légende «Tu respireras à tout jamais dans nos coeurs».

«Un traitement équitable»

Pour Redick Edwards, qui l'a rencontré sur un terrain de basketball en plein air, l'été avant sa première rentrée au lycée, la taille et l'agilité de George Floyd étaient impressionnantes. «J'admirais son style de jeu», se remémore-t-il pour l'AFP. Celui qu'il considère alors comme «un grand athlète», de deux ans son aîné, l'encourage sur le terrain et lui donne la confiance nécessaire pour améliorer son jeu.

Redick Edwards a appris la mort de George Floyd à la télévision alors qu'il dînait avec son fils de neuf ans. «Mon fils a demandé: Pourquoi ils lui font ça s'il est déjà menotté et sur le sol? ». Le technicien hospitalier, qui est aussi acteur, se dit «en colère» et «en deuil». Mais il trouve «extraordinaire que quelqu'un ayant une origine modeste» soit désormais connu par le monde entier. «Nous voyons maintenant les gens unis, exiger ce que nous avons voulu depuis longtemps, même avant ma naissance: la justice et un traitement équitable.»

Un idéal de justice qui animait George Floyd dès l'école primaire. Sa maîtresse d'alors, Waynel Sexton, a retrouvé dans ses archives un court texte et un dessin réalisés à l'âge de 7 ans.Il avait été inspiré par Thurgood Marshall, le premier juge afro-américain à la Cour suprême.

Il s'était dessiné en juge et avait écrit: «Quand les gens diront: «Votre Honneur, c'est lui qui a volé la banque», je dirai: «Asseyez-vous». Et s'il ne le fait pas, je dirai au garde de le faire sortir. Puis je frapperai mon marteau sur le bureau, et tout le monde se taira.» (afp/Le Matin)