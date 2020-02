Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe, devant quelque 10'000 de ses partisans, la victoire de «la démocratie» après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019 remportée «indûment» par le président sortant Peter Mutharika. Quelques heures plus tard, le porte-parole de Peter Mutharika a annoncé que le président sortant allait faire appel de l'annulation de sa victoire.

Devant la foule de ses partisans, l'opposant Lazarus Chakwera, arrivé deuxième de l'élection présidentielle, a salué la décision d'annulation. «Ces élections ont été entachées de tellement d'irrégularités (...) et maintenant la justice a prévalu», a-t-il lancé.

Lazarus Chakwera, leader du Parti du congrès du Malawi (MCP), avait échoué de justesse à la la présidentielle en mai 2019. Seulement 159'000 voix le séparaient du vainqueur Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014. «C'est un grand jour (...). C'est la démocratie qui a gagné, c'est le Malawi qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné», a ajouté mardi Lazarus Chakwera, qui avait saisi la justice pour obtenir l'annulation de l'élection.

«La justice l'a emporté»

Lundi, la Cour constitutionnelle lui a donné raison, en ordonnant un nouveau scrutin d'ici cinq mois. Seuls 23% des procès-verbaux ont été vérifiés, a déclaré la Cour, qui a aussi dénoncé l'utilisation «injustifiable» de liquide correcteur blanc pour falsifier des votes.

Lazarus Chakwera a pris la parole devant au moins 10'000 de ses supporters descendus mardi dans les rues de la capitale Lilongwe pour fêter leur victoire judiciaire, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles à proximité du rassemblement organisé dans le calme, à quelques kilomètres de la présidence, contrastant avec les violences qui ont émaillé de nombreuses manifestations de l'opposition ces derniers mois et fait au moins deux morts.

