Pressé d'agir après de nouvelles fusillades, Donald Trump s'est dit vendredi favorable à des réformes de «bon sens» sur les ventes d'armes. Il a toutefois apporté un soutien sans réserve à la NRA, le puissant lobby des armes, qui fait douter de ses intentions.

Six jours après les tueries à El Paso (sud) et Dayton (nord-est), où des jeunes hommes armés de fusils d'assaut ont abattu 31 personnes, le président américain a exhorté à tenir les armes à feu hors de portée des «personnes malades mentalement et dérangées».

Dans des tweets matinaux, il a souligné que les leaders du Congrès ont entamé des «discussions sérieuses» sur une éventuelle réforme des «vérifications des antécédents» des acheteurs d'armes. Il y a un «soutien extraordinaire» au Congrès à ce sujet, a-t-il ensuite affirmé à la presse. «Il y a davantage de pression pour que nous agissions», «le temps de l'inaction est terminé», a-t-il insisté.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone!