Au moins treize personnes, dont un influent homme politique local, ont été tuées mardi soir et une trentaine blessées dans un attentat suicide contre une réunion électorale à Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, a annoncé la police.

L'attentat a été perpétré lors d'une réunion du Awami National Party (ANP), formation qui a déjà été la cible de représailles de militants islamistes pour avoir manifesté son opposition à des groupes comme les Talibans. Un peu plus tôt un porte-parole militaire avait admis que des menaces planaient sur la campagne pour les législatives du 25 juillet.

Scenes of a suicide attack in Peshawar that killed Awami National Party leader Haroon Bilour. His father Bashir Bilour was killed in the same locality of the city during election campaign in 2012. pic.twitter.com/VPT4w3e2bU