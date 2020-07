Un homme est décédé samedi après avoir été attaqué par un requin pendant qu’il pêchait au harpon au large de la côte est de l’Australie, a indiqué la police.

La victime, âgée de 36 ans, a été mordue à une jambe dans les eaux proches de la destination touristique prisée Fraser Island, une île située à environ 400 kilomètres au nord de Brisbane.

Une infirmière et un médecin ont soigné l’homme sur la terre ferme avant l’arrivée des secours, mais il est décédé des suites de ses blessures, selon la police. C’est la quatrième attaque fatale d’un requin en Australie depuis le début de l’année.

«C’est une journée très triste pour notre communauté», s’est lamenté sur Facebook le maire de Fraser Island George Seymour. «Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de ce jeune homme», a-t-il poursuivi.

A 20-year-old scuba diver has died after being bitten by a shark off Queensland's Fraser Island. #9Newshttps://t.co/Snj8j74wFI