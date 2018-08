Un séisme d'une magnitude évaluée à 6,0 par l'institut américain USGS a frappé dimanche l'ouest de l'Iran, et l'agence de presse iranienne Irna a publié un bilan provisoire de deux morts et 241 blessés.

Le tremblement de terre, survenu à une faible profondeur, s'est produit à 26 kilomètres au sud-ouest de la ville de Javanroud, dans la province de Kermanshah, a indiqué l'USGS, l'institut américain de veille géologique.

#BREAKING: M6.1 strong earthquake hits western #Iran near the border with #Iraq resulting damages in buildings. Many are wounded in #Javanroud, #Salas, #Ravansar, #SarpolZahab & Kouzran. People are rushed to hospitals in #Kermanshah province. Death of one person reported in Salas pic.twitter.com/u92p3mt1ow