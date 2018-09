Le chef nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont mis d'accord mercredi sur des mesures de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pyongyang va fermer un site d'essais de missiles et autoriser des inspections sous conditions.

La Corée du Nord a accepté la présence d'inspecteurs internationaux pour qu'ils vérifient le «démantèlement permanent» de ses principaux sites de missiles, a indiqué le président sud-coréen Moon Jae-in. Pyongyang prendra également des mesures supplémentaires comme la fermeture de son complexe nucléaire de Yongbyon, si les Etats-Unis prennent des mesures de réciprocité

La Corée du Nord et la Corée du Sud sont d'accord pour dire que la péninsule coréenne doit devenir une «terre de paix sans armes nucléaires et sans menace nucléaire», a déclaré le président Moon à l'issue de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

M. Kim, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec Moon, a déclaré qu'il se rendrait à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, «dans un proche avenir». Ce voyage constituerait la première visite d'un dirigeant nord-coréen dans la capitale sud-coréenne depuis la partition de la péninsule.

En apprenant le succès des négociations entre les dirigeants coréens, le président américain Donald Trump a rapidement fait part de sa satisfaction.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........