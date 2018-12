Le tsunami qui a déferlé sur les côtes de Java et de Sumatra en Indonésie est dû à l'effondrement sous-marin d'une partie d'un volcan en éruption. Un phénomène rare, mais qui peut se reproduire maintenant que ce volcan, l'Anak Krakatoa, est déstabilisé, selon des experts. Q: Qu'est-ce qui a provoqué le tsunami ? R: «Le tsunami semble avoir été causé par un effondrement sous-marin d'une partie» du volcan Anak Krakatoa, explique David Rothery de l'université ouverte au Royaume-Uni. Ce volcan est particulièrement actif depuis le mois de juin, souvent «secoué», rappelle pour sa part à l'AFP Jacques-Marie Bardintzeff. «Une éruption un peu plus forte que les autres, ou qui a simplement été celle de trop, a fait tomber un flanc du volcan», ajoute le volcanologue français, professeur à l'Université Paris-Sud. Plusieurs origines Le tsunami de samedi est «le troisième à frapper l'Indonésie en six mois et tous étaient d'origines différentes», précise David Tappin de l'Institut d'études géologiques britannique, interrogé par le Science Media Center de Londres. Les tsunamis peuvent en effet avoir plusieurs origines: un séisme comme en 2004 à Sumatra ou en 2011 à Fukushima, une éruption volcanique comme celle en 1883 du Krakatoa, également en Indonésie, ou des glissements de terrain comme en Alaska avec des pans entiers de montagnes qui tombent. Or l'Indonésie compte 127 volcans actifs et se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone où tremblements de terre et éruptions volcaniques sont fréquents. Q: Des facteurs ont-ils amplifié les conséquences? R: «L'Anak Krakatoa, situé dans le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra, est proche de zones très peuplées», relève Jacques-Marie Bardintzeff. Et même si «le tsunami était relativement petit», note Richard Teeuw de l'Université de Portsmouth en Angleterre. «de telles vagues - chargées de débris - peuvent être mortelles pour les populations côtières». Forte marée D'autres experts évoquent une marée particulièrement forte en ces jours de pleine Lune: «il semblerait que la vague ait frappé certaines zones côtières au point le plus élevé de cette marée haute, aggravant les dégâts», explique Simon Boxall de l'université de Southampton. Autre facteur aggravant, le tsunami a également surpris la population la nuit.« Q: Pourquoi la population n'a pas été alertée ? R: »On est impuissant face à la soudaineté du phénomène«, note Jacques-Marie Bardintzeff. La côte étant très proche du volcan, »le délai entre la cause et la conséquence a été de quelques dizaines de minutes, trop court pour prévenir la population«. »Les bouées d'alerte aux tsunamis sont positionnées aux limites des plaques tectoniques sous-marines pour alerter en cas de tremblements de terre«, indique David Rothry, pour qui »même s'il y avait eu une de ces bouées juste à côté de l'Anak Krakatoa, le temps d'alerte aurait été trop court au vu de la vitesse élevée des vagues du tsunami«. Très localisé De plus, selon les experts, ce type de tsunami est très localisé (ils ne parcourent qu'une faible distance) et il faudrait plusieurs milliers de bouées sur tout le périmètre pour que le système soit efficace.» Q: Faut-il redouter d'autres tsunamis dans les prochains jours ? R: «Le risque de tsunami dans le détroit de la Sonde restera élevé tant que le volcan sera dans sa phase d'activité actuelle parce qu'il est susceptible de déclencher d'autres glissements de terrain sous-marins», prévient Richard Teeuw. «Il faut être conscient que maintenant le volcan est déstabilisé», confirme Jacques-Marie Bardintzeff. Afin de réduire les risques, il faudrait cartographier les fonds marins autour d'Anak Krakatoa à la recherche d'indices sur de futurs glissements de terrain. «Malheureusement, les enquêtes sous-marines prennent généralement plusieurs mois à organiser et à mener à bien», précise Richard Teeuw. Reste que «les tsunamis dévastateurs causés par les éruptions volcaniques sont rares», poursuit ce chercheur, l'un des plus meurtriers demeurant celui en 1883 causé par l'effondrement du légendaire Krakatoa à l'origine de l'Anak Krakatoa.

Les secouristes indonésiens s'efforçaient dans la fébrilité lundi de retrouver des survivants du tsunami qui a fait au moins 281 morts, alors que les experts mettent en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique.

A deadly tsunami that crashed into Sumatra and Java has left survivors to sort through rubble and search for the dead https://t.co/uIspfX2DEG — The New York Times (@nytimes) December 23, 2018

A tsunami killed and injured hundreds of people in Indonesia during a busy holiday weekend on Carita Beach. https://t.co/LN2AfmEzL8 pic.twitter.com/Ub7zx6aSQB — USA TODAY Video (@usatodayvideo) December 23, 2018

Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Sumatra et de Java. La catastrophe a fait 281 morts, plus d'un millier de blessés et 57 disparus, selon un nouveau bilan présenté lundi. Un précédent bilan faisait état de 222 morts.

At least 222 people have died, and more than 800 are injured in Indonesia tsunami, officials now say



Live updates: https://t.co/Swzujmgh1z pic.twitter.com/ifVsTIBf3L — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 23, 2018

«Le nombre de victimes va continuer à augmenter», a prédit Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Des équipes de secouristes munis d'excavatrices et d'autres équipements lourds tentaient de dégager les débris sur les rives dévastées du détroit, où des milliers de personnes ont été évacuées.

«L'armée et la police passent les ruines au peigne fin pour voir s'il y a d'autres victimes», a expliqué Dody Ruswandi, haut responsable de l'Agence. Les opérations de secours devraient durer une semaine.

La vague a touché les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, rasant des centaines de bâtiments. Elle est survenue après l'éruption du volcan connu comme «l'enfant» du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa. Le tsunami a laissé derrière lui un paysage de désolation, entre les arbres déracinés, toits arrachés, morceaux de bois et détritus divers. La plage de Carita, destination touristique courue de la côte occidentale de Java, est jonchée de débris.

ERUPTION: Footage shows Anak Karakatau erupting on the Krakatoa island chain, which is believed to have triggered a deadly tsunami in Indonesia that has claimed more than 200 lives, and injuring more than 800 others. https://t.co/SBKlq4FAkG pic.twitter.com/tHlFGrQxnE — ABC News (@ABC) December 23, 2018

«Risque élevé»

Sur des images vidéo dramatiques publiées sur les réseaux sociaux, on a pu voir une vague géante s'abattre sur un concert en plein air donné par le groupe pop «Seventeen». Ses membres sont projetés hors de la scène par le mur d'eau qui se répand parmi les spectateurs. Deux membres du groupe ainsi que son manager ont trouvé la mort tandis que trois autres, dont l'épouse du chanteur, sont portés disparus.

The tsunami that happened in Indonesia this morning caught on camera smashing through a live performing band. I hope everyone made it out alive ???? pic.twitter.com/oJeIszXl2k — Well I am confusion ? (@ShuckMyBhauls) December 23, 2018

Le président indonésien Joko Widodo est attendu dans les zones dévastées lundi, moins de trois mois après qu'un tsunami consécutif à un séisme eut fait des milliers de morts à Palu et sa région, dans l'île des Célèbes.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et d'éruptions volcaniques. Elle compte 127 volcans actifs.

Les tsunamis déclenchés par les éruptions volcaniques, qui provoquent un déplacement d'eau, sont relativement rares. Mais les spécialistes estiment que l'épisode de samedi est dû à l'effondrement sous-marin d'une partie de l'Anak Krakatoa, et préviennent que ce phénomène peut se reproduire à présent que le volcan est déstabilisé.

«Le risque de tsunami dans le détroit de la Sonde restera élevé tant que le volcan sera dans sa phase d'activité actuelle parce qu'il est susceptible de déclencher d'autres glissements de terrain sous-marins», prévient ainsi Richard Teeuw, de l'Université de Portsmouth en Angleterre.

«C'est arrivé si vite»

«Il faut être conscient que maintenant le volcan est déstabilisé», explique Jacques-Marie Bardintzeff, professeur à l'Université Paris-Sud.

L'Anak s'était formé aux alentours de 1928 dans la caldeira du célèbre Krakatoa, qui avait connu en 1883 un épisode catastrophique dans lequel 36'000 personnes avaient péri. Une immense colonne de fumée, de pierres et cendres s'était dressée dans le ciel à 20 km de hauteur, plongeant la région dans l'obscurité et déclenchant un puissant tsunami.

A la différence des tsunamis provoqués par les tremblements de terre et qui enclenchent les systèmes d'alertes, les vagues «volcaniques» ne laissent que très peu de temps aux autorités pour prévenir les gens. «C'est arrivé si vite», a raconté Ade Junaedi, un survivant. «Je parlais avec un hôte chez nous quand ma femme a ouvert la porte en hurlant, paniquée. J'ai cru à un feu mais en allant vers la porte, j'ai vu l'eau arriver.»

La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a estimé que les «puissantes vagues» avaient atteint entre 30 et 90 centimètres de haut. Oxfam et d'autres organisations internationales ont annoncé leur aide tandis que les secouristes indonésiens évacuaient les blessés et installaient des bâches pour abriter les survivants.

«Il pleut déjà énormément, les vents sont forts, nous n'avons qu'une petite fenêtre de tir pour évacuer les gens et nettoyer», a dit Basuki Hadimuljono, ministre indonésien des Travaux publics. (afp/nxp)