La Corée du Nord a démantelé son site d'essais nucléaires, ont rapporté jeudi des médias invités à assister à l'opération présentée par le régime reclus comme un geste de bonne volonté avant un sommet potentiel avec les Etats-Unis.

Pyongyang avait fait part de son projet de démanteler «complètement» son site de Punggye-ri, dans le nord-est, et quelques journalistes étrangers avaient été invités à observer l'opération.

«Il y a eu une explosion énorme, on a pu la ressentir. La poussière nous arrivait dessus, la chaleur nous arrivait dessus. Le bruit était très fort», a déclaré Tom Cheshire, un journaliste de Sky News, sur le site de la chaîne de télévision britannique.

L'agence Yonhap, qui cite des journalistes d'un pool sud-coréen présent sur les lieux, a déclaré que de multiples explosions avaient pu être entendues tout au long de la journée, entre 11h00 (03h00 GMT) et 16h17.

Bombe à hydrogène

Punggye-ri a été le théâtre des six essais nucléaires menés par Pyongyang, dont le dernier en date à eu lieu en septembre. Ce test, le plus puissant à ce jour, aurait concerné une bombe à hydrogène.

Les spécialistes sont divisés sur le fait de savoir si le site sera vraiment rendu inutilisable. Des esprits chagrins expliquent que le site n'est plus utile après les six essais nord-coréens et des experts déclarent qu'il peut être reconstruit rapidement en cas de besoin.

D'autres font remarquer que le Nord a accepté de le détruire sans condition préalable ou demander quelque chose en échange à Washington, ce qui témoigne selon eux que le régime est sérieux dans sa volonté de changement. (afp/nxp)