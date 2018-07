Plus de 2000 personnes ont été évacuées à Taïwan à l'approche du typhon Maria qui devrait entraîner des pluies torrentielles sur l'île à l'est de la Chine. Des centaines de vols ont également été annulés et des écoles fermées.

Les autorités ont mis en garde contre de possibles inondations et glissements de terrain à l'approche du typhon Maria. Le Premier ministre taïwanais William Lai a demandé à la population de rester chez elle et de coopérer avec les autorités chargées de la prévention.

Les télévisions locales ont montré des images de soldats allant de maison en maison dans une région montagneuse pour aider les habitants à quitter les lieux. Selon les autorités, plus de 2000 personnes ont été évacuées. Par précaution, des écoles et des bureaux ont fermé mardi après-midi dans huit villes parmi lesquelles Yilan, où de fortes vagues ont commencé à déferler sur le rivage.

Du côté du transport aérien, 175 vols internationaux et 118 vols intérieurs ont été annulés, selon le centre pour les Situations d'urgences. Les bus à destination de Yilan ne circulaient plus mardi soir et certaines routes ont été fermées pour des raisons de sécurité. Des trains à destination de la ville côtière de Hualien ont été annulés.

Maria se situait à 200 kilomètres à l'est de la ville côtière de Yilan avec des rafales de vent atteignant 173 km/h vers 22h00 locales (16h00 en Suisse), a indiqué le service de météorologie. L'impact le plus fort du typhon est attendu à partir de mardi soir jusqu'à mercredi matin, avec des pluies diluviennes allant jusqu'à 500 millimètres dans certaines zones.

Taïwan est fréquemment touché par des typhons l'été. L'an passé, une centaine de personnes avaient été blessées lorsque le typhon Nesat s'est abattu sur l'île, provoquant des inondations et d'importantes coupures d'électricité. (ats/nxp)