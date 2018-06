Près de 20% des enfants nord-coréens sont victimes d'un retard de croissance en raison des conditions dans ce pays. Cette part indicative d'une malnutrition récurrente a toutefois reculé en cinq ans de neuf points de pourcentage, a indiqué mercredi l'ONU à Genève.

«L'assistance humanitaire fait une différence», a expliqué la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) Shanelle Hall. «Mais nous devons tous faire davantage», estime-t-elle.

Press release: Better indicators for children in DPR Korea but challenges persist, new data on situation of children and women showshttps://t.co/mt39fMaL6q pic.twitter.com/Hp0tKqL47p