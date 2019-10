Les habitants de Sydney se sont retrouvés jeudi confrontés à un nuage de fumée âcre provoquant des quintes de toux, provoqué par des incendies hors de contrôle dans les campagnes au nord de la principale métropole d'Australie. Les autoritaires sanitaires de la ville ont conseillé aux habitants souffrant de problèmes respiratoires d'éviter toute activité physique à l'extérieur.

«Si vous voulez vraiment éviter la fumée, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de rester chez vous et de fermer vos portes et fenêtres», a expliqué le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud Richard Broome.

Sydney est la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé des Etats australiens situé dans le sud-est de l'île continent. Les pompiers sont à pied d'oeuvre pour tenter de contrôler des dizaines d'incendies qui ont déjà brûlé plus de 2000 hectares. Le vent a poussé vers Sydney la fumée, qui «persistera durant plusieurs jours et ne se dissipera que durant le week-end», selon les pompiers.

Selon les autorités locales, la qualité de l'air est «mauvaise», avec une concentration de particules supérieure à celle de villes comme Bangkok, Jakarta ou Hong Kong. (afp/nxp)