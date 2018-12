Trois étudiants ont été tués mercredi dans une explosion survenue dans un laboratoire de l'Université Jiaotong de Pékin, ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise. L'explosion s'est produite vers 9h30 (01H30 GMT) alors que des étudiants du département d'ingéniérie environnementale procédaient à une expérience ayant trait au traitement des eaux usées, ont ajouté les pompiers dans un communiqué publié sur le site de microblog Weibo.

«A 9h34, le centre de commandement de la ville a été alerté de l'explosion dans le laboratoire du bâtiment 2 de la zone est du campus et a imméditement dépêché huit équipes de pompiers et 30 véhicules sur place», ont-ils indiqué.

L'explosion a déclenché un incendie qui a été sous contrôle vers 10H20, selon la même source qui n'a pas donné d'autres précisions dans l'immédiat.

