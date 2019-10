Au moins 65 personnes ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré jeudi matin à bord d'un train de passagers au Pakistan, a déclaré la ministre provinciale de la Santé, Yasmin Rashid.

Plus d'une quarantaine d'autres ont été blessées et étaient en cours d'évacuation vers les hôpitaux de la région, a-t-elle ajouté. Selon les médias pakistanais, le train en feu se trouve dans le district de Rahim Yar Khan, dans la province du Pendjab au centre du Pakistan.

«Terrible tragédie dans un train à Tezgam avec l'explosion d'une bonbonne de gaz apportée par un passager. Prières et condoléances aux familles des victimes», a écrit de son côté la ministre pakistanaise des Droits humains Shireen Mazari sur Twitter.

UPDATE: The death toll from the Pakistan #Tezgam train fire has climbed to at least 62 dead and many injured in critical condition #RahimYarKhan pic.twitter.com/jOHTtEUfKF