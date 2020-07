Un surfeur de 17 ans est mort après avoir été attaqué par un requin au large d’une plage de la côte est en Australie, a annoncé la police samedi. L’adolescent surfait à Wooli Beach, à 630 kilomètres au nord de Sydney, lorsqu’il a été mordu à la jambe par le squale.

«Plusieurs surfeurs se sont portés à son secours avant que le jeune homme ne soit ramené sur le rivage», a précisé la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans un communiqué. Le jeune surfeur est décédé sur place, en dépit des tentatives de réanimation.

Shock tonight - a teenage boy - dead after a shark attack at Wooli Beach - on the mid-north coast - between Coffs Harbour and Grafton. #9News pic.twitter.com/QzfMBWaY7X