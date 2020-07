Une fusée commerciale porteuse de satellites a été «perdue» après son lancement dimanche d’un pas de tir en Nouvelle-Zélande, a annoncé la compagnie propriétaire Rocket Lab.

«Nous avons perdu le vol tard durant la mission», a écrit sur Twitter, Peter Beck, le fondateur et directeur de Rocket Lab.

«Je regrette beaucoup d’avoir échoué» à mettre sur orbite «les satellites de nos clients aujourd’hui. On vous assure que nous allons identifier le problème, le corriger et revenir sur le pas de tir bientôt», a-t-il ajouté.

We lost the flight late into the mission. I am incredibly sorry that we failed to deliver our customers satellites today. Rest assured we will find the issue, correct it and be back on the pad soon.