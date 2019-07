Au moins une personne a été tuée et 37 autres blessées, dont une dizaine grièvement, dans l'incendie présumé d'origine criminelle d'un studio d'animation de la cité de Kyoto (ouest du Japon), ont indiqué jeudi les pompiers.

«Le décès d'une personne non identifiée a été confirmé», a déclaré un porte-parole des pompiers de Kyoto.

Dozens injured and one person confirmed dead following suspected arson at Kyoto anime studio https://t.co/0WSEk7TJgm

Le feu s'est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale (01h30 GMT) dans un immeuble de la compagnie Kyoto Animation, qui produit des séries d'animation télévisées à succès. Il était toujours en cours deux heures plus tard, de la fumée blanche s'échappant des fenêtres du bâtiment selon des images de télévision.

«Nous sommes en train de suivre la situation et de voir comment nous allons procéder, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment», a déclaré à l'AFP par téléphone une personne de la maison mère du studio.

Kyoto Animation was arsond by gasoline.

The first studio is on fire.

30 people are injured, 10 of them seriously injured. pic.twitter.com/HobFXLlTmD