Des milliers de personnes ont été contraintes mardi de trouver refuge sur des plages du sud-est de l'Australie pour échapper aux violents incendies qui ravagent cette région très touristique.

Quelque 4000 vacanciers et habitants se sont retrouvés pris au piège sur la laisse de mer de la cité balnéaire de Mallacoota. Sur une bande côtière d'environ 200 kilomètres, nombre de personnes n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre sur les plages pour échapper aux incendies qui encerclent cette ville du littoral.

It was pitch black at 9.30am in #Mallacoota as more than 4,000 people fled #AustralianFires, seeking shelter on the beach as they heard gas bottles exploding and sirens telling them to get in the water https://t.co/9IY87FeI7S#AustralianBushfires #AustraliaBurns #bushfirecrisis pic.twitter.com/JeK5wLI50X