Le bilan d'un violent tremblement de terre qui a frappé dimanche l'archipel des Moluques, dans l'est de l'Indonésie, a été relevé de deux à cinq morts alors que plusieurs milliers d'habitants vivent dans des hébergements temporaires, ont indiqué les autorités mercredi. «Cinq personnes sont mortes après avoir été frappées par des débris», a indiqué Agus Wibowo, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes dans un communiqué.

Le tremblement de terre, d'une magnitude élevée de 7,3, selon l'institut de géophysique américain USGS, s'est produit peu après 18h00 locales (11h00 en Suisse) dimanche dans le nord de l'archipel des Moluques, à une profondeur de 10 km, déclenchant la panique chez des habitants qui sont partis se réfugier en hauteur.

#UPDATE The quake struck about 165 kilometres (100 miles) south-southwest of the town of Ternate in North Maluku province at 6:28 pm local time, at a depth of 10 kilometres, according to the US Geological Surveyhttps://t.co/tic0DZksys pic.twitter.com/I5x9sz0QlC