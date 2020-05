Un surfeur français a survécu à une attaque de requin en Australie avec de légères blessures à la jambe en lui assénant des coups de poing, a-t-il raconté à des médias locaux.

Dylan Nacass, 23 ans, surfait à Bells Beach, une plage de la région de Melbourne, quand le squale l'a attaqué vendredi, a rapporté 9News samedi. Une vidéo montre un requin à proximité de deux hommes qui nagent sur leur planche vers le rivage.

A young surfer has punched a shark twice after it attacked him at Bells Beach.

The injured 23 year old was helped to shore by a local wave rider, while the animal continued to stalk them from the deep.