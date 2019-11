«Le témoin Alexa est appelée à la barre». L'assistant vocal d'Amazon est un véritable couteau suisse: il est capable d'interaction vocale, de lire de la musique, faire des listes de tâches, régler des alarmes, lire des podcasts et des livres audio. Mais aussi donner des informations sur la météo et le trafic, par exemple. Et plus inattendu, il pourrait permettre d'élucider une éventuelle affaire de meurtre en Floride, comme le relatent plusieurs médias anglo-saxons dont le Guardian.

Résumé des faits: en juillet dernier, Sylvia Galva Crespo, 32 ans, est retrouvée morte à son domicile d'Hallandale Beach, au nord de Miami. Elle a été tuée par une lance dans la poitrine. Son mari, Adam Crespo, 43 ans, affirme qu'il s'agit d'un mystérieux accident.

La police s'est penchée sur l'assistant vocal intelligent d'Amazon que possédaient le couple. Connu sous le nom d'Alexa en raison du mot qu'il suffit de prononcer pour l'activer, l'appareil a peut-être «entendu» et enregistré des sons qui pourraient faire avancer l'enquête.

«Nous pensons que des éléments de preuves [...] pourraient se trouver sur les serveurs maintenus par ou pour Amazon», affirme la police par écrit. «Nous avons reçu des enregistrements et sommes en train d'analyser les informations qui nous ont été envoyées», a quant à lui déclaré le porte-parole du service de police de Hallandale Beach, le sergent Pedro Abut.

Les assistants vocaux tels qu'Alexa ont une capacité d'«écoute clandestine» dans certaines circonstances et ont déjà fait l'objet d'affaires pénales.

Lame de 30 cm

Lorsque la police a été appelée au domicile des Crespo en juillet dernier, elle a trouvé Sylvia Galva dans une mare de sang. À ses côtés, une amie de la femme, qui était sortie avec le couple ce soir-là et était désormais en train de tenter de lui sauver la vie.

Adam Crespo a affirmé que la lance s'était brisée lors d'une altercation et que la lame d'environ 30 cm avait percé la poitrine de sa femme. Il avait alors retiré la lame «en espérant que ce ne soit pas trop grave». De son côté, l'amie de Sylvia Galva confirme qu'elle a entendu le couple se disputer, sans savoir cependant pour quelle raison.

Suspect numéro 1, Adam Crespo affirme qu'il est innocent. L'enquête se poursuit.

LPH