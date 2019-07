Une attaque à la voiture piégée a secoué tôt lundi matin un quartier du centre de Kaboul, faisant «des dizaines de blessés» selon un premier bilan communiqué par les autorités.

#Afghanistan Le bilan se porte désormais à plus de 65 blessés et on évoque déjà au moins 10 morts après l'explosion qui a secoué #Kaboul #Kabul #Taliban pic.twitter.com/kAE7qpTAi7