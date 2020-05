Des hommes armés ont attaqué un hôpital dans la capitale afghane Kaboul mardi matin, ont indiqué une source officielle et un médecin qui a pu fuir les lieux. «Vers 10h plusieurs hommes armés ont attaqué un hôpital dans le district de police 13», a déclaré une porte-parole du ministère de l'Intérieur, Marwa Amini, précisant que les forces spéciales afghanes se trouvaient sur les lieux.

Treize personnes, dont deux nourrissons, ont été tuées lorsque des hommes armés ont attaqué un hôpital de Kaboul mardi matin, a annoncé un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

«Nous savions que nous étions attaqués et avons donc fui le bâtiment», a raconté à l'AFP un pédiatre sur place. «L'hôpital était rempli de patients et de médecins, et c'était la panique totale à l'intérieur», a-t-il ajouté sous couvert d'anonymat.

L'hôpital public se trouve à Dasht-e-Barchi, quartier de l'ouest de la capitale habité par la minorité chiite Hazara, plusieurs fois ciblée par la branche afghane de l'Etat Islamique ces dernières années

BREAKING: a hospital in western Kabul came under attack. Clash continues between police and the armed assailants. No group has claimed responsibility for today’s attack. pic.twitter.com/XcofwN6Yd2