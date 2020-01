La Floride connaît actuellement des températures inférieures de 10 à 15 degrés aux moyennes habituelles. Résultat, les services météos de Miami ont alerté les habitants sur les risques liés au gel. Mais aussi sur de possibles chutes d’iguanes.

Le National Weather Service section Miami a précisé qu’il ne communique habituellement pas sur ce sujet. Mais cette fois il a écrit, mardi: «Ne soyez pas surpris si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir».

Les services météos ont noté que les températures devaient chuter aux environs de «30 à 40 degrés fahrenheit», soit -1 à 4 de nos degrés environ. Le tout assorti d’un «Brrrr!»

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01