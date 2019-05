Un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 11 morts avant d'être lui-même abattu par la police.

Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450'000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington.

«Nous avons 11 victimes décédées sur les lieux, six victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux» de la région, a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach. Le tireur était un employé municipal, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Le responsable policier n'a pas été en mesure d'indiquer l'état des personnes blessées mais a précisé qu'un policier avait été touché et «sauvé» par son gilet pare-balles.

HAPPENING NOW: Police are giving an update on the Virginia Beach shooting. At least 11 people are dead, the suspect is also deceased https://t.co/VWDsoXJcCX pic.twitter.com/mV79YejP9S

Il était peu après 16H00 vendredi (20H00 GMT) quand le suspect, «un employé de longue date», est entré dans le bâtiment et a commencé «immédiatement à tirer à l'aveugle sur toutes les victimes», a raconté M. Cervera. La police est ensuite intervenue. «Le suspect a tiré sur un policier. Les policiers ont ouvert le feu en retour. Le suspect est décédé», a précisé le chef de la police de Virginia Beach.

«Une éternité»

Megan Blanton, 30 ans, était dans le bâtiment quand le tireur a ouvert le feu. «Cela m'a semblé une éternité», a-t-elle témoigné au journal local «The Virginian-Pilot».

Updates: 12 dead, including shooter, in Virginia Beach Municipal Center shooting. Here's what we know so far: https://t.co/V0jfaprEMq

Arthur Felton est parvenu à évacuer l'immeuble après le début de la fusillade. «Je n'aurais jamais pensé que ça arrive dans mon bâtiment», a confié cet employé de la ville, cité également par le quotidien. «Les gens qui ont été touchés... je suis sûr que je connais la plupart d'entre eux», a-t-il précisé.

«C'est simplement un jour atroce (...) Nos pensées vont aux victimes et les familles», a indiqué aux journalistes le gouverneur de l'Etat de Virginie, Ralph Northam, en annonçant se rendre sur place. «Je suis effondré», a réagi sur Twitter le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine. «Mon coeur est avec tous ceux qui ont perdu un être cher», a poursuivi l'ancien colistier d'Hillary Clinton à la présidentielle 2016.

I’m devastated to learn of the tragic shooting tonight in Virginia Beach. My heart is with everyone who lost a loved one, and I’m praying for a swift recovery for all those who have been injured.