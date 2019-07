Au moins six touristes étrangers, dont deux enfants, ont péri et 23 personnes ont été blessées lors d'une violente tornade accompagnée de grêle qui s'est abattue mercredi soir sur les stations balnéaires bondées de Chalcidique, au nord de la Grèce.

«En cinq minutes, nous avons vécu l'enfer», a déclaré à l'AFP Haris Lazaridis, le propriétaire de la taverne de Nea Plagia où une Roumaine de 54 ans et son fils de 8 ans ont péri quand le toit du restaurant a été emporté par les bourrasques.

Les restaurants et les bars du bord de plage étaient bondés en ce début de saison estivale et d'un coup, «la panique»: «la plupart des gens ont crié ou ont couru se cacher à l'intérieur», a ajouté le restaurateur, racontant qu'une centaine de personnes se trouvaient là quand la victime a été écrasée par le toit en bois et son garçon a été soulevé par les vents violents avant de retomber sur la vitrine en verre.

This footage shows the damage that a heavy storm caused in Northern Greece on Wednesday evening, leaving six foreign nationals dead, including two children.



Read more: https://t.co/5Cz7TFKsrg pic.twitter.com/kPVz2f1k0M — euronews (@euronews) July 11, 2019

La tornade n'a duré qu'une vingtaine de minutes vers 22H00 locales (19H00 GMT) mais cette région touristique très prisée, où l'état d'urgence a été déclaré, présentait jeudi matin un paysage de désolation, avec de nombreuses voitures retournées, des arbres déracinés, des coulées de boue, des transats et parasols transformés en projectiles meurtriers, a constaté un correspondant de l'AFP.

Un pêcheur retrouvé mort

Deux touristes tchèques, deux Roumains et deux Russes ont été tués et au moins une trentaine de personnes ont été blessées lors de ce «phénomène sans précédent», selon Charalambos Stériadis, responsable de la Protection civile dans le nord de la Grèce. Un septième corps a été retrouvé, selon des médias. Il s'agirait de celui d'un pêcheur sexagénaire porté disparu.

Parmi les 23 blessés encore hospitalisés, cinq enfants dont une adolescente serbe de 13 ans. Une femme de 72 ans se trouvait dans un état critique aux urgences de Thessalonique, la deuxième ville du pays.

Le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas a indiqué jeudi que la région avait été frappée par des vents supérieurs à 100 kmh. Une partie des routes d'accès à la Chalcidique restaient difficiles, en particulier en raison de la chute d'un pylône à haute tension, a-t-il ajouté, estimant qu'il faudrait au moins deux jours pour rétablir le courant.

At least 6 people have died and 65 injured after a storm struck Halkidiki, Greece.



The high winds toppled trees, cut power and overturned vehicles pic.twitter.com/yOkLZwHCqQ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 11, 2019

«C'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de morts», a déclaré un vacancier de 39 ans, Kyriakos Athanasiadis. «Presque tous les restaurants de bord de mer étaient pleins et on voyait voler beaucoup de gros objets, c'était terrible», a ajouté ce Grec en congés à Nea Triglia.

Un Russe et son fils de 2 ans sont morts sous la chute d'un arbre dans un hôtel de la station balnéaire de Kassandra, a déclaré une source policière.

«Comme une boîte d'allumettes»

A Sozopoli, un autre village balnéaire bondé en cette saison, un couple de septuagénaires tchèques a péri quand leur caravane a été renversée par de violentes rafales, tandis que leur fils de 48 ans et leur petit-fils de 19 ans, ont été blessés.

the aftermath of the #halkidiki storm last night in nea plagia, so heart breaking #greece pic.twitter.com/C2bf5oMR8b — soph (@saysophcanfly) July 11, 2019

Leur caravane git toujours sur la plage. «Le vent» l'a soulevée «comme si c'était ... une boîte d'allumettes», a témoigné Giannis Karabourniotis, propriétaire d'une taverne de poisson située à quelques mètres.

«Ce qui s'est passé est indescriptible. Tous ces dégâts sont intervenus en cinq minutes», dit-il à l'AFP, «autour de mon magasin, il y avait plus de 50 pins. La plupart ont été déracinés ou coupés en plein milieu. Incroyable», a-t-il ajouté.

«Je veux exprimer ma peine au nom de tous, nous pleurons la perte de ces âmes», a déclaré le ministre de la protection du citoyen, Michalis Chrisochoidis, qui supervise sur place les opérations de secours. «Nous sommes en solidarité avec leurs proches, avec tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, élu aux élections législatives de dimanche, a annulé tous ses rendez-vous jeudi pour gérer cette catastrophe, a indiqué son bureau. Au moins 140 pompiers participent aux opérations de sauvetage, a indiqué le responsable de ce service, Vassilis Varthakoyannis.

La tornade est intervenue alors que la Grèce est frappée depuis deux jours par des températures étouffantes atteignant les 37 degrés Celsius. L'observatoire national grec a enregistré plus de 5000 éclairs mercredi soir dans tous le pays. (ats/nxp)