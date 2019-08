Alors que les autorités israéliennes avaient finalement autorisé l'entrée sur leur territoire à l'élue démocrate américaine Rashida Tlaib pour motif «humanitaire», celle-ci refuse malgré tout de s'y rendre. Mme Tlaib dénonce des conditions «oppressives».

«J'ai décidé que rendre visite à ma grand-mère sous ces conditions oppressives allait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais: combattre le racisme, l'oppression et l'injustice», a tweeté Rashida Tlaib. Israël avait décidé plus tôt vendredi d'autoriser l'entrée de Mme Tlaib «pour une visite humanitaire à sa grande-mère», après lui avoir refusé dans un premier temps l'accès au territoire en raison de son soutien à la campagne de boycott de l'Etat hébreu.

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H