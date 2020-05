Un avion de la compagnie Pakistan international Airlines (PIA) s'est écrasé à Karachi, la capitale du Sud, a indiqué l'autorité de l'aviation pakistanaise. Une centaine de personnes se trouvaient à bord.

Des images de la télévision publique montraient une épaisse fumée noire s'échapper vers le ciel, derrière une maison d'apparence récente. Des pompiers tentaient d'éteindre les débris de bâtiments, alors que des hélicoptères militaires patrouillaient au-dessus de la zone.

98 personnes

«Il y avait 91 passagers et 7 membres d'équipage» à bord du vol PK8303 de la compagnie nationale Pakistan International Airlines (PIA), «qui a perdu le contact avec le contrôle aérien à 14h37», a déclaré le porte-parole de PIA, Abdullah Hafeez, à des médias locaux. «Il est trop tôt pour commenter les causes du crash», a-t-il poursuivi.

Le porte-parole de l'autorité de l'aviation du Pakistan, Abdul Sattar Khokhar, avait dans un premier temps fait état de «99 passagers et de huit membres d'équipage», ajoutant que le vol venait de Lahore, la deuxième ville du pays. L'armée pakistanaise a annoncé sur Twitter avoir envoyé sur le lieu de l'accident une force d'intervention rapide, ainsi que des éléments paramilitaires, qui sont arrivés sur place pour des opérations de secours.

«Choqué»

Le Premier ministre Imran Khan s'est dit «choqué et attristé» par la catastrophe, adressant sur Twitter ses «prières et condoléances aux familles et aux disparus». Selon le ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi, l'avion s'est écrasé «quelques minutes avant son atterrissage» avec à son bord «des gens rentrant chez eux pour l'Aïd» el-Kébir, la célébration de la fin du ramadan, la fête la plus importante pour les musulmans.

«Je sortais de la mosquée quand j'ai vu l'avion s'incliner d'un côté», a raconté Hassan, 14 ans. «Les bruits des moteurs étaient assez bizarres. L'avion était si bas que les murs (...) tremblaient», a-t-il ajouté.

Reprise des vols internes

La catastrophe survient quelques jours seulement après que le pays a autorisé la reprise des vols commerciaux internes. Pendant plus d'un mois, les liaisons domestiques avaient été suspendues pour éviter une propagation du nouveau coronavirus. De très rares vols internationaux avaient été maintenus.

#Pakistan: Rescue teams have been sent to the plane crash site. The Pakistan International Airlines flight took off from #Lahore. #piacrash #planecrash #Karachi #karachiplanecrash #pakistanplanecrash #airbus pic.twitter.com/mmX2qz7Mux