Les regards étaient braqués au Congrès US sur la démocrate Nancy Pelosi. Celle-ci a entre ses mains la décision d'ouvrir une procédure de destitution contre Donald Trump. Une perspective à laquelle se rallient de plus en plus d'élus outrés par l'affaire ukrainienne.

Donald Trump a annoncé mardi avoir autorisé la publication de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au coeur d'une affaire sur laquelle les démocrates pourraient s'appuyer pour lancer une procédure de destitution.

«Je suis actuellement aux Nations unies où je représente notre pays, mais j'ai autorisé la publication demain (mercredi) de la transcription complète (...) de ma conversation téléphonique avec le président ukrainien», a tweeté le président américain.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....