Annoncée le 20 juillet dernier lors d'une campagne publicitaire peu ordinaire, l'ouverture d'un bar à bières de la marque «Busch» fait le buzz rapporte le site d'information «Sputnik News». C'est dans une vidéo publiée sur Youtube que la marque appelle le public à se rendre dans son nouveau bar située en pleine forêt.

Mais, détail non négligeable, ni le nom de la forêt en question, ni même l'état où pourrait se trouver le bar n'ont été communiqués.

Pour le lieu du bar jusqu'ici tenu secret, les internautes sont encouragés à suivre le compte Twitter de la marque afin de recevoir des indices. Parmi tous ceux qui parviendront à le trouver, un gagnant sera sélectionné et gracieusement récompensé. La marque promet en effet une consommation gratuite et illimitée de sa «Bush Light». Qui plus est, une belle chemise de bûcheron sera offerte.

Énigmes et projet écolo

Publiés au compte-goutte sur Twitter, les indices sont sous forme de vidéos et comportent des citations de l'écrivain Mark Twain. Par exemple: «Lorsque vous dites la vérité, vous n'avez à vous souvenir de rien».

Didn’t get our first clue of the day? Take another shhhhhot. Here’s Clue #4



Can you guess which of the @NationalForests we’re in?#BuschPopUp pic.twitter.com/QvYYDocicQ