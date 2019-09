La crise du 737 MAX continue à faire des dégâts chez Boeing: le constructeur aéronautique a accusé un plongeon de 42,6% de ses livraisons sur les huit premiers mois de l'année, en raison de l'immobilisation au sol de cet avion vedette depuis mi-mars après deux accidents ayant fait 346 morts.

Le groupe de Chicago n'a livré que 276 avions civils du 1er janvier au 31 août, contre 481 appareils lors de la même période en 2018, selon un décompte publié mardi sur son site internet. Boeing se retrouve ainsi largement derrière le constructeur européen Airbus, qui a livré 500 avions civils depuis le début de l'année, dont 207 exemplaires de l'A320 Neo, le rival du 737 MAX.

Les livraisons sont un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, principalement parce que les compagnies aériennes paient l'intégralité du coût de l'avion au moment où elles en prennent possession.

Sur le seul mois d'août, les livraisons de Boeing ont chuté d'environ 72%, les compagnies aériennes et loueurs d'avions n'ayant réceptionné que 18 appareils sur cette période contre 64 un an plus tôt. Cette chute est due principalement à la suspension des livraisons des 737 MAX, avion qui représente la majorité du carnet de commandes de Boeing (5512 appareils).

Interdit de vol

Le 737 MAX est interdit de vol après le crash d'un appareil de ce type de la compagnie Ethiopian Airlines, le 10 mars, au sud-est d'Addis Abeba, ayant fait 157 morts.

Comme dans l'accident de Lion Air (189 morts) survenu cinq mois plus tôt, les conclusions préliminaires ont mis en cause le système anti-décrochage (MCAS) propre au MAX. Il devait permettre de donner aux pilotes les mêmes sensations que pour la génération précédente de 737, malgré une nouvelle motorisation et un comportement en vol très différent.

Boeing espère obtenir la levée de l'interdiction de vol au plus tard en octobre pour un retour dans le ciel dans la foulée. Mais des dissensions actuelles au sein des autorités de l'aviation civile mondiales pourraient bousculer ce calendrier. Les compagnies aériennes ont elles déjà retiré le MAX de leurs plans de vol jusqu'à décembre au moins.

La crise du 737 MAX s'étend également aux commandes, Boeing affichant un déficit net de 85 appareils sur les huit premiers mois de l'année, en raison d'annulations. Airbus est en revanche dans le vert, avec 95 appareils nets commandés, dont 64 A320 Neo. (ats/nxp)