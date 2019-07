Le géant aéronautique américain Boeing a annoncé mercredi le versement de 100 millions de dollars aux familles des victimes des deux accidents de son avion 737 MAX, qui ont fait 346 morts.

«Ces fonds vont aider à financer l'éducation, les dépenses quotidiennes et le préjudice subit pour les familles des victimes et serviront aussi à financer des programmes communautaires et le développement économique dans les communautés touchées», précise Boeing dans un communiqué.

Le constructeur, très critiqué pour sa gestion de ces deux tragédies et accusé de manquements en matière de sécurité pour son avion vedette, a indiqué que les fonds seront versés sur «de nombreuses années». (afp/nxp)