Des policiers accusent Bolsonaro d'avoir fait pression sur un enquêteur

Le président brésilien Jair Bolsonaro a «tenté d'intimider» le commissaire chargé de l'enquête sur l'assassinat l'année dernière de la conseillère municipale de Rio de Janeiro Marielle Franco, ont affirmé dimanche des associations de policiers. «Faisant valoir ses fonctions de président de la République, (Jair Bolsonaro) a clairement attaqué et tenté d'intimider le Commissaire de la Police de Rio de Janeiro, avec l'objectif d'entraver la recherche impartiale de la vérité», peut-on lire dans leur communiqué commun. Samedi, le président brésilien a accusé le gouverneur de l'Etat de Rio, Wilson Witzel, de «manipulations» dans cette affaire, et déclaré que le commissaire chargé de l'enquête était «son copain». Marielle Franco a été tuée le 14 mars 2018, quand sa voiture a été criblée de balles près du centre de Rio. Son chauffeur Anderson Gomes a également perdu la vie. Près d'un an après cet assassinat qui a choqué le monde entier, le tireur présumé et le conducteur du véhicule d'où sont partis les tirs, deux ex-policiers, ont été arrêtés. Aucun suspect n'a en revanche encore été officiellement mis en cause en tant que commanditaire de l'assassinat.