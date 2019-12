La large victoire promise au Premier ministre conservateur britannique Boris Johnson aux législatives lui laisse les coudées franches pour définir quel type de Brexit il compte mettre en oeuvre, en restant plus ou moins proche de l'UE, soulignent vendredi les analystes.

«Avec une large majorité, Boris Johnson peut ignorer l'ERG», l'aile la plus radicalement europhobe de son Parti conservateur, «et choisir un Brexit plus doux s'il le souhaite», soulignait Charles Grant directeur du groupe de réflexion Centre for European Reform (CER), sur Twitter.

Any silver linings in the cloud of tonight's Leaver landslide? 1) With a big majority BJ can ignore ERG and go for a softer Brexit if he wishes. At least 1 of his senior ministers wants that. 2) Labour might choose a moderate leader. Many left-wingers & TUs want power. @CER_EU