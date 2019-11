Des soldats philippins ont libéré lundi un couple de Britanniques enlevé sur une plage du sud du pays il y a près de deux mois et qui était depuis aux mains de djihadistes liés au groupe Etat islamique, ont annoncé les autorités.

L'armée a récupéré le couple sur l'île de Jolo après une fusillade avec des hommes armés du groupe Abu Sayyaf, spécialisé dans les enlèvements crapuleux, et qui est actif depuis des décennies dans le sud de l'archipel.

«Il y a eu un bref échange de tirs, puis ils ont abandonné le couple après avoir été submergés par les forces gouvernementales», a déclaré à l'AFP le lieutenant General Cirilito Sobejana, précisant que les otages n'ont pas été blessés.

Gratitude

Le porte-parole de l'armée dans cette région a affirmé qu'aucune rançon n'avait été versée. L'ambassade britannique à Manille a confirmé qu'Alan et Wilma Hyrons étaient sauvés et a fait part, dans un communiqué, de «sa gratitude envers le gouvernement et les autorités philippines».

Les époux avaient été enlevés le 4 octobre alors qu'ils se trouvaient sur la plage d'une station balnéaire de la grande île de Mindanao (sud), qui abrite une forte minorité musulmane.

150'000 morts en 1970

Des musulmans avaient pris les armes dans les années 1970 pour réclamer l'autonomie ou l'indépendance du sud de l'archipel très majoritairement catholique, qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. Cette insurrection avait fait 150.000 morts.

Le principal groupe rebelle, le Front Moro islamique de libération (Milf), a signé en 2014 un accord de paix avec le gouvernement prévoyant d'octroyer l'autonomie à la minorité musulmane dans certaines parties de Mindanao et des îles de l'extrême sud-ouest.

En mai, un ornithologue néerlandais qui était détenu depuis 2012 par le groupe islamiste Abou Sayyaf avait péri lors d'une fusillade entre ses ravisseurs et des militaires sur l'île de Jolo.

(afp/nxp)